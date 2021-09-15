zhandarbek021

Жандарбек Нургалиев zhandarbek021zhandarbek021
Привет! Очень рад, что ты заинтересовался мной! Надеюсь, это наша не последняя встреча!
Обо мне:
Меня зовут Жандарбек, в сфере digital-marketing с 2017 года, большинство моих проектов указаны у меня в резюме, также на данный момент принимаю фриланс проектный работы от разных заказчиков. Владею в совершенстве казахским, русским и английским языком, также изучаю китайский язык. В плане ответственности проблем нет. Не срываю дедлайны, более того, не люблю делать все тютелька-в-тютельку, сделаю всю работу заранее. Также нет проблем с креативностью и идеями. Постоянно слежу за новыми трендами и прохожу новые курсы, читаю книги по маркетингу.
Образование:
- 2015-2021: Назарбаев Интеллектуальная школа города Уральск
- 2017-2020: Мини онлайн курсы по дизайну
- 2020-2021: Онлайн курсы дизайна от онлайн университета Skillbox по профессии: Дизайнер логотипа и фирменного стиля
Опыт работы в качестве графического дизайнера:
- Рекламная агентство в Уральске: 2018-2021
- Бизнес школа biznes bastau в Алматы: 2018-2019
- Онлайн школа английского языка XO EDUCATION: 2019-2020
- Тур агентство/ глэмпинг TBRN GLAMPING: 2019-2020
- Охранное предприятие Спартак
- Охранное агентство Security Alarm Systems
- Логистическая компания WKL
- Стартап сообщество Startaperler Ortasy
- Мясной магазин Et-etke
- Магазин мужской одежды Brand4men
- Книжный магазин BookAlem
Знание программ:
Print: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ColarDraw, Paint Tool Sai: Высокий Уровень
Video: After Effects, Prmier Pro: Средний уровень
Навыки:
- Разработка логотипов и фирменного стиля продукции
- Работа в Photoshop: создание материалов для печати, ретушь фотографий
- Скетчинг: техника быстрого рисования от руки (веб, иллюстрации)
- Иллюстрация: создание векторных иллюстраций для веба и полиграфии
- Навыки презентации собственных проектов и решений
- Умение определять целевую аудиторию продукта или услуги
- Владение в совершенстве Английским, Русским и Казахским языком
email: [email protected]