zhandarbek021

Жандарбек Нургалиев zhandarbek021

 
21 годКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер логотипа и фирменного стиля. Только уникальные и оригинальные логотипы для вашего бренда, качественно и в срок.

Привет! Очень рад, что ты заинтересовался мной! Надеюсь, это наша не последняя встреча!

Обо мне:

Меня зовут Жандарбек, в сфере digital-marketing с 2017 года, большинство моих проектов указаны у меня в резюме, также на данный момент принимаю фриланс проектный работы от разных заказчиков.  Владею в совершенстве казахским, русским и английским языком, также изучаю китайский язык. В плане ответственности проблем нет. Не срываю дедлайны, более того, не люблю делать все тютелька-в-тютельку, сделаю всю работу заранее. Также нет проблем с креативностью и идеями. Постоянно слежу за новыми трендами и прохожу новые курсы, читаю книги по маркетингу.

Образование:

  • 2015-2021: Назарбаев Интеллектуальная школа города Уральск
  • 2017-2020: Мини онлайн курсы по дизайну
  • 2020-2021: Онлайн курсы дизайна от онлайн университета Skillbox по профессии: Дизайнер логотипа и фирменного стиля

Опыт работы в качестве графического дизайнера:

  • Рекламная агентство в Уральске: 2018-2021
  • Бизнес школа biznes bastau в Алматы: 2018-2019
  • Онлайн школа английского языка XO EDUCATION: 2019-2020
  • Тур агентство/ глэмпинг TBRN GLAMPING: 2019-2020
Также заказы на дизайн логотипа и фирменного стиля для компании:

  • Охранное предприятие Спартак
  • Охранное агентство Security Alarm Systems 
  • Логистическая компания WKL

  • Стартап сообщество Startaperler Ortasy

  • Мясной магазин Et-etke

  • Магазин мужской одежды Brand4men
  • Книжный магазин BookAlem

Также несколько конфиденциальных проектов...

Знание программ:

Print: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ColarDraw, Paint Tool Sai: Высокий Уровень

Video: After Effects, Prmier Pro: Средний уровень

Навыки:

  • Разработка логотипов и фирменного стиля продукции
  • Работа в Photoshop: создание материалов для печати, ретушь фотографий
  • Скетчинг: техника быстрого рисования от руки (веб, иллюстрации)
  • Иллюстрация: создание векторных иллюстраций для веба и полиграфии
  • Навыки презентации собственных проектов и решений
  • Умение определять целевую аудиторию продукта или услуги
  • Владение в совершенстве Английским, Русским и Казахским языком
Мои контактные данные:

email: [email protected]

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InDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects