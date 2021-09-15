zhandarbek021

Дизайнер логотипа и фирменного стиля. Только уникальные и оригинальные логотипы для вашего бренда, качественно и в срок.

Привет! Очень рад, что ты заинтересовался мной! Надеюсь, это наша не последняя встреча!

Обо мне:

Меня зовут Жандарбек, в сфере digital-marketing с 2017 года, большинство моих проектов указаны у меня в резюме, также на данный момент принимаю фриланс проектный работы от разных заказчиков. Владею в совершенстве казахским, русским и английским языком, также изучаю китайский язык. В плане ответственности проблем нет. Не срываю дедлайны, более того, не люблю делать все тютелька-в-тютельку, сделаю всю работу заранее. Также нет проблем с креативностью и идеями. Постоянно слежу за новыми трендами и прохожу новые курсы, читаю книги по маркетингу.

Образование:

2015-2021: Назарбаев Интеллектуальная школа города Уральск

Назарбаев Интеллектуальная школа города Уральск 2017-2020: Мини онлайн курсы по дизайну

Мини онлайн курсы по дизайну 2020-2021: Онлайн курсы дизайна от онлайн университета Skillbox по профессии: Дизайнер логотипа и фирменного стиля

Опыт работы в качестве графического дизайнера:

Рекламная агентство в Уральске: 2018-2021

Бизнес школа biznes bastau в Алматы: 2018-2019

в Алматы: 2018-2019 Онлайн школа английского языка XO EDUCATION: 2019-2020

2019-2020 Тур агентство/ глэмпинг TBRN GLAMPING: 2019-2020

Охранное предприятие Спартак

Охранное агентство Security Alarm Systems

Логистическая компания WKL

Стартап сообщество Startaperler Ortasy

Мясной магазин Et-etke

Магазин мужской одежды Brand4men

Книжный магазин BookAlem

Print: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, ColarDraw, Paint Tool Sai: Высокий Уровень

Video: After Effects, Prmier Pro: Средний уровень

Навыки:

Разработка логотипов и фирменного стиля продукции

Работа в Photoshop: создание материалов для печати, ретушь фотографий

Скетчинг: техника быстрого рисования от руки (веб, иллюстрации)

Иллюстрация: создание векторных иллюстраций для веба и полиграфии

Навыки презентации собственных проектов и решений

Умение определять целевую аудиторию продукта или услуги

Владение в совершенстве Английским, Русским и Казахским языком

email: [email protected]

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