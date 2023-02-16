Скорость печати 300 знаков в минуту и выше

Всем привет! Меня зовут Жаннур. Мне 25 лет. Я из Казахстана. Образование высшее. Окончила университет ВКГУ по специальности " Дошкольное обучение и воспитание " и военную кафедру ВКГТУ. Работала в детском саде "Болашак" и в школе "Сарыолен".

Занимаюсь перепечаткой текстов. Скорость печати 300 знаков в минуту и выше. При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ. Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

От покупателя нужно: Прислать мне файл на почту. Сообщить о своих требованиях. Если есть пожелания по поводу оформления текста, также можете высказать их.