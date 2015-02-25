zhare74

Жарко zhare74

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования

-  Проектирование систем теплоснабжения, узлов учет, тепловых пунктов

-  Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования

-  Проектирование систем холодоснабжения

-  Выполнение чертежей в АutoCAD