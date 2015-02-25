- проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования - проектирование систем холодоснабжения - выполнение рабочих чертежей и схем в AutoCAD
Машиностроение10 заявок
Закрыт
10 лет назад
- Проектирование систем теплоснабжения, узлов учет, тепловых пунктов
- Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- Проектирование систем холодоснабжения
- Выполнение чертежей в АutoCAD
- проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования - проектирование систем холодоснабжения - выполнение рабочих чертежей и схем в AutoCAD
- проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования - проектирование тепловых пунктов, узлов учетов тепловой энергии - проектирование систем холодоснабжения - выполнение рабочих чертежей и схем в AutoCAD