Вебмастер, HTML-верстальщик
Занимаюсь всем что связано с лендингами / прелендами: верстка, копирование, редактирование, передача конверсий по API в партнерские программы, подключение форм обратной связи и тому подобное. Также возможны индивидуальные виды работ (по договоренности). Пишите, всегда все можно обсудить и договориться!
Мои навыки:
HTML, HTML5
CSS3
JavaScript (базовый)
Frameworks: Bootstrap, Material Design Bootstrap
jQuery (базовый)
Git
Photoshop
Портфолио
- Адаптивная верстка нового дизайна для сайта53 просмотра
- Адаптивная верстка LandingPage CROWNBERG47 просмотров
- Адаптивная верстка LandingPage DOMOTEC52 просмотра
- Адаптивная верстка LandingPage Brusok50 просмотров