Вебмастер, HTML-верстальщик

Занимаюсь всем что связано с лендингами / прелендами: верстка, копирование, редактирование, передача конверсий по API в партнерские программы, подключение форм обратной связи и тому подобное. Также возможны индивидуальные виды работ (по договоренности). Пишите, всегда все можно обсудить и договориться!

Мои навыки:

HTML, HTML5

CSS3

JavaScript (базовый)

Frameworks: Bootstrap, Material Design Bootstrap

jQuery (базовый)

Git

Photoshop