Татьяна Баско zheltok_ne_yolkzheltok_ne_yolk
20 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Иллюстратор-дизайнер (Гейм)
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я иллюстратор с опытом работы по заказу различных компаний, в том числе Газпром, Триколор ТВ, Kitsune CAFE. Свободно владею Krita, Photoshop, Illustrator. В основном занимаюсь иллюстрациями, но есть опыт создания иконок, игровых ассетов, интерфейса.
Артстейшн: https://www.artstation.com/zheltok
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баба Яга в дарк фентезинет просмотров
- Желточекнет просмотров
- Главный герой моего проектанет просмотров
- Паймон секретарьнет просмотров
- Портреты1 просмотр
- Светотень1 просмотр
- Персонаж2 просмотра
- Векторная еда2 просмотра
- Русские панельки в цветах малинового чая2 просмотра
- Домище2 просмотра
- Просто Комнатка4 просмотра