zheltok_ne_yolk

Татьяна Баско zheltok_ne_yolk

 
20 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
9 дней назад
Иллюстратор-дизайнер (Гейм)

Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я иллюстратор с опытом работы по заказу различных компаний, в том числе Газпром, Триколор ТВ, Kitsune CAFE. Свободно владею Krita, Photoshop, Illustrator. В основном занимаюсь иллюстрациями, но есть опыт создания иконок, игровых ассетов, интерфейса.

Артстейшн: https://www.artstation.com/zheltok

Беханс: https://www.behance.net/zheltokneyolk

IllustratorPhotoshop
Портфолио
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