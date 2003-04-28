Иллюстратор-дизайнер (Гейм)

Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я иллюстратор с опытом работы по заказу различных компаний, в том числе Газпром, Триколор ТВ, Kitsune CAFE. Свободно владею Krita, Photoshop, Illustrator. В основном занимаюсь иллюстрациями, но есть опыт создания иконок, игровых ассетов, интерфейса.

Артстейшн: https://www.artstation.com/zheltok

Беханс: https://www.behance.net/zheltokneyolk