Голодный без работы, могу все.

Старательный молодой человек с позитивным настроем. Работал над созданием приложений для операционной системы Android, ios и Windows, на движке uniti на языке c##, уже есть готовые проекты, размещённые на официальных площадках.

Выступал перед аудиторией, поэтому не испытываю склонности к стеснению, как рассказчик. Целеустремленный, имею способности к скорому генерированию идей по выполнению поставленных задач. Составлял бизнес-планы и непосредственно участвовал в небольших бизнес проектах. Владею финансовой грамотностью, т.к интересовался различными финансовыми рынками и зависимостями поведения их кривых от условий.