Замените неопределенность на авантюру - и страх превратится в приключения

Всем привет! Меня зовут Евгения, мне 24 года. По специальности я врач-интерн, но на данный момент хочу себя попробовать в фрилансе, так как появилось иного свободного времени. Про себя могу сказать что очень ответственная и креативная. Чутко выслушаю любые пожелания к заказу и выполню всё в заявленные сроки.