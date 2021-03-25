Замените неопределенность на авантюру - и страх превратится в приключения
Всем привет! Меня зовут Евгения, мне 24 года. По специальности я врач-интерн, но на данный момент хочу себя попробовать в фрилансе, так как появилось иного свободного времени. Про себя могу сказать что очень ответственная и креативная. Чутко выслушаю любые пожелания к заказу и выполню всё в заявленные сроки.
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