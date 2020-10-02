zhenyalipatnikov

Евгений Липатников zhenyalipatnikov

 
23 годаРоссия/Владивосток
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ТОЛЬКО качественно и в срок. Верстка сайтов по макетам ЛЮБЫХ расширений. ТОЛЬКО чистый, валидный и кроссбраузерный код.

Использую такие технологии как: БЭМ, FlexBox, Grid, Gulp. Пишу на HTML5, CSS3, Js - умею пользоваться библиотекой JQuerry

Работая со мной вы получаете:

  • Гарантию на законченную верстку.
  • Выполню любые правки в течении недели после сдачи архива с заказом.
  • Адаптивность. Даже если в макете этого не учли.
  • Кроссбраузерность. Проверяю свою верстку во всех современных браузерах.
  • Надежность. Беру оплату только после законченной работы.
  • Готов приступить к выполнению заказа в ту же минуту после получения макета
Вы можете связаться со мной в любое время:

﻿Мой номер телефона/WhatsApp - 8 914 344 51 75 

﻿Телеграмм - @Holly_Soul

﻿Почта - [email protected]

﻿Вконтакте - https://vk.com/hollysoul1488

Я довольно продолжительное время обучался, читал книги, практиковался и решил что пора продавать свои услуги за доступную цену!

Для меня главное - чтобы клиент остался доволен. Будьте первым кто оставит отзыв!

JavascriptВерстка сайтаHTMLGulp