ТОЛЬКО качественно и в срок. Верстка сайтов по макетам ЛЮБЫХ расширений. ТОЛЬКО чистый, валидный и кроссбраузерный код.

Использую такие технологии как: БЭМ, FlexBox, Grid, Gulp. Пишу на HTML5, CSS3, Js - умею пользоваться библиотекой JQuerry

Работая со мной вы получаете:

Гарантию на законченную верстку.

на законченную верстку. Выполню любые правки в течении недели после сдачи архива с заказом.

в течении недели после сдачи архива с заказом. Адаптивность. Даже если в макете этого не учли.

Даже если в макете этого не учли. Кроссбраузерность. Проверяю свою верстку во всех современных браузерах.

Проверяю свою верстку во всех современных браузерах. Надежность. Беру оплату только после законченной работы.

Беру оплату только после законченной работы. Готов приступить к выполнению заказа в ту же минуту после получения макета

Вы можете связаться со мной в любое время:

﻿Мой номер телефона/WhatsApp - 8 914 344 51 75

﻿Телеграмм - @Holly_Soul

﻿Почта - [email protected]

﻿Вконтакте - https://vk.com/hollysoul1488

Я довольно продолжительное время обучался, читал книги, практиковался и решил что пора продавать свои услуги за доступную цену!

Для меня главное - чтобы клиент остался доволен. Будьте первым кто оставит отзыв!