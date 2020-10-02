Евгений Липатников zhenyalipatnikovzhenyalipatnikov
23 годаРоссия/Владивосток
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ТОЛЬКО качественно и в срок. Верстка сайтов по макетам ЛЮБЫХ расширений. ТОЛЬКО чистый, валидный и кроссбраузерный код.
Использую такие технологии как: БЭМ, FlexBox, Grid, Gulp. Пишу на HTML5, CSS3, Js - умею пользоваться библиотекой JQuerry
Работая со мной вы получаете:
- Гарантию на законченную верстку.
- Выполню любые правки в течении недели после сдачи архива с заказом.
- Адаптивность. Даже если в макете этого не учли.
- Кроссбраузерность. Проверяю свою верстку во всех современных браузерах.
- Надежность. Беру оплату только после законченной работы.
- Готов приступить к выполнению заказа в ту же минуту после получения макета
Мой номер телефона/WhatsApp - 8 914 344 51 75
Телеграмм - @Holly_Soul
Почта - [email protected]
Вконтакте - https://vk.com/hollysoul1488
Я довольно продолжительное время обучался, читал книги, практиковался и решил что пора продавать свои услуги за доступную цену!
Для меня главное - чтобы клиент остался доволен. Будьте первым кто оставит отзыв!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка карточки товара57 просмотров
- Адаптивная верстка сайта по заказу68 просмотров
- Сайт для IT-студии93 просмотра
- Верстка мед сайта с красивым слайдером на JQerry46 просмотров
- Верстка лендинга без адаптива51 просмотр
- Адаптивная верстка лендинга50 просмотров