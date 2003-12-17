Багатопрофільний працівник

Студент 4-го курсу професії Обслуговування комп'ютерних систем та мереж, зі знанням англійської мови рівня C1.

Працював системним адміністратром (8 місяців).

Працював у сервісі обслуговування з ремонту телефонів та комп'ютерної техніки (7 місяців).

Працював у сервісі онлайн консультації щодо проблем з ПК для того щоб здобути навички (1, 4 роки).

Маю знання з написання сайтів HTML, є знання з 3d моделювання як персонажів (ZBrush), так і AutoCAD, Компас-3Д, вмію користування сервісами Photoshop, та ін.

Кожного дня здобуваю навички роботи за допомогою взаємодії із комп'ютерними технологіями.