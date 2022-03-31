Графический дизайн, полиграфия, реклама, фирменный стиль

Всегда получалось мыслить шире рамок дизайна, мне интересно как в целом выстроены

процессы, где бы они ни были.

Более 4 лет занимаюсь графическим дизайном, но на платформе новичок. Имею высшее образование в сфере дизайна. Легко понимаю любые запросы. Смогу осуществить вашу задачу креативно и качественно.

Давайте общаться и сотрудничать!