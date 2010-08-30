zhukovvlad

Владимир Жуков zhukovvlad

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка площадки онлайн образования

    Добрый день! Необходимо разработать площадку для онлайн-обучения, которая являлась бы аналогом площадки www,brilliant.org. С меня контент, с Вас - площадка. Жду ваших предложений с ценой, сроками выполнения работ и портфолио.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта до полноценного портала

    Добрый день!  Имеется сайт-пациент, над которым сейчас работаю:  [url=http://www.univerlib.com/]www.univerlib.com[/url]  Необходимо доработать его до необходимой функциональности в соответствии с ТЗ (см. вложение).  После окончания работ необходимо залить на хостинг и сделать так, чтобы материалы, которые там расположены, не изменились (сохранить ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт коллективных покупок.

    Нужен сайт - аналог bigbuzzy.ru - коллективные покупки. Максимальный срок выполнения работы - 2 месяца. Нужен целиком сайт "под ключ", начиная от дизайна и заканчивая версткой. Готов выслушать предложения по срокам и ценам.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад