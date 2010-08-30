zhukovvlad

Добрый день! Необходимо разработать площадку для онлайн-обучения, которая являлась бы аналогом площадки www,brilliant.org. С меня контент, с Вас - площадка. Жду ваших предложений с ценой, сроками выполнения работ и портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Имеется сайт-пациент, над которым сейчас работаю: [url=http://www.univerlib.com/]www.univerlib.com[/url] Необходимо доработать его до необходимой функциональности в соответствии с ТЗ (см. вложение). После окончания работ необходимо залить на хостинг и сделать так, чтобы материалы, которые там расположены, не изменились (сохранить ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен сайт - аналог bigbuzzy.ru - коллективные покупки. Максимальный срок выполнения работы - 2 месяца. Нужен целиком сайт "под ключ", начиная от дизайна и заканчивая версткой. Готов выслушать предложения по срокам и ценам.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт13 лет назад