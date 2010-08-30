zhukovvlad

Добрый день! Имеется сайт-пациент, над которым сейчас работаю: [url=http://www.univerlib.com/]www.univerlib.com[/url] Необходимо доработать его до необходимой функциональности в соответствии с ТЗ (см. вложение). После окончания работ необходимо залить на хостинг и сделать так, чтобы материалы, которые там расположены, не изменились (сохранить ...