Знание языков: C#, XNA, XML, Delphi (DivExpres, работа с потоками, клиент-серверные приложения) , PL/SQL (работа с большими объёмами данных). PHP, JavaScript
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Базы данных
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Веб-программирование
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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Тестирование ПО
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