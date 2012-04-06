ziga_pkg

Денис ziga_pkg

 
39 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Знание языков: C#, XNA, XML, Delphi (DivExpres, работа с потоками, клиент-серверные приложения) , PL/SQL (работа с большими объёмами данных). PHP, JavaScript

Портфолио

Базы данных
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $350
от 10 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $50
от 11 дней
нет рейтинга
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