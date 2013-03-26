zimorodokan

Оплата почасовая — 2.5 €

2000—2005 занимал руководящие должности в интернет-компаниях Москвы: исполнительным директором, директором по контенту, руководителем групп разработки, руководителем проектов

В нынешнее время занимаюсь поддержкой собственных и сторонних проектов, созданных и поддерживаемых полностью моими силами:

• Надія Красоткіна — http://krasotkina.com/

• Українські народні пісні — http://proridne.com

• Українські народні казки — http://proridne.org

• Українська міфологія — http://proridne.net

• Волинський народний хор — http://volyn.su

• Ансамбль Колос — http://kolosband.com/

• Волинська обласна філармонія — http://volynconcert.com/

в том числе дизайн, вёрстка, программирование, наполнение материалами, продвижение

Адаптивный дизайн, HTML5, CSS3 знаю, но для своих проектов в силу ряда причин использую в ограниченных объёмах.