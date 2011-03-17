zinenkoan

Зи zinenkoan

 
29 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Postgres

    Нужен человек, который поможет быстрее вникнуть в postgres. Само собой, он сам должен знать данную РСУБД и очень и очень хорошо уметь писать хранимые процедуры. Оплата по договарённости. писать лучше ...

    PostgreSQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • С++ OpenGL

    Нужен челове шарящий в С++ и OpenGL Программка должна рисовать простейшие 3D объекты (кубик, пирамидка и т.д.) которые можно перемещать, вертеть и раскрашивать в пространстве. ваши цены и сроки ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Bash скрипт

    $5

    Есть текстовый файл в котором описывается последовательность команд. Нужен скрипт на bash -е который делает тоже самое всё элементарно но лень разбираться в баше... стучите лучше в скайп.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sd-illi
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
С++ OpenGL
Сотрудничеством доволен! Рекомендую
Работа выполнена полностью и в срок.
Ответный отзыв