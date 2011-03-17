Нужен человек, который поможет быстрее вникнуть в postgres. Само собой, он сам должен знать данную РСУБД и очень и очень хорошо уметь писать хранимые процедуры. Оплата по договарённости. писать лучше ...
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Закрыт
13 лет назад
Нужен человек, который поможет быстрее вникнуть в postgres. Само собой, он сам должен знать данную РСУБД и очень и очень хорошо уметь писать хранимые процедуры. Оплата по договарённости. писать лучше ...
Нужен челове шарящий в С++ и OpenGL Программка должна рисовать простейшие 3D объекты (кубик, пирамидка и т.д.) которые можно перемещать, вертеть и раскрашивать в пространстве. ваши цены и сроки ...
Есть текстовый файл в котором описывается последовательность команд. Нужен скрипт на bash -е который делает тоже самое всё элементарно но лень разбираться в баше... стучите лучше в скайп.