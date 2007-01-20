zkv

Певцов zkv

 
35 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
chi-studio
Анастасия 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
2 балла
13 лет назад
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c0wb0y
39 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
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С данным исполнителем работаю впервые, но могу сказать, что этот человек знает свое дело + приятен в общении. Работа была выполнена качественно и в срок, поэтому, буду обращаться неоднократно.
Отличный в общении человек знает чего хочет и четко формулирует мысль. Приятно с такими работать и побольше бы таких.
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