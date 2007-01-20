Отзывы заказчиков
$50
2 балла
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
С данным исполнителем работаю впервые, но могу сказать, что этот человек знает свое дело + приятен в общении. Работа была выполнена качественно и в срок, поэтому, буду обращаться неоднократно.
Ответный отзыв
Отличный в общении человек знает чего хочет и четко формулирует мысль. Приятно с такими работать и побольше бы таких.