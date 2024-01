Приветствую! Я Дима во Фрилансе не так давно, но делаю хороший монтаж:)

hi!



Приветствую! Меня зовут Дмитрий я из Мариуполя. Я умею делать хороший а главное качественный монтаж, хоть и опыт всего пол года. Занимаюсь по мимо всем этим спортом.

Greetings! My name is Dmitry, I'm from Mariupol. I can do a good and most importantly high-quality installation, although the experience is only half a year. I do all these sports.