zloy2452

Андрей zloy2452

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Разработка сайтов любой сложности - от простых лендингов до интернет-магазинов.

Качественная адаптивная кроссбраузерная верстка макетов (Figma -> HTML, CSS, JS).

Интеграция (натяжка) готовой верстки в CMS (HTML -> WordPress, WooCommerce).

Любые правки и доработки уже существующих проектов.

Серьезный и ответственный подход к работе.

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