Разработка сайтов любой сложности - от простых лендингов до интернет-магазинов.
Качественная адаптивная кроссбраузерная верстка макетов (Figma -> HTML, CSS, JS).
Интеграция (натяжка) готовой верстки в CMS (HTML -> WordPress, WooCommerce).
Любые правки и доработки уже существующих проектов.
Серьезный и ответственный подход к работе.
Портфолио
- Сайт агентства детских аниматоров1 просмотр
- Сайт фирмы по аренде строительной техникинет просмотров
- Сайт реабилитационного центранет просмотров
- Интернет-магазин мебели17 просмотров
- Сайт услуг по аренде техники11 просмотров
- Интернет-магазин строительной техники16 просмотров
- Сайт медицинской клиники1 просмотр
- Сайт центра техобслуживания10 просмотров
- Сайт-каталог спецтехники16 просмотров
- Сайт веб-студиинет просмотров
- Сайт организаторов детских праздников36 просмотров
- Сайт-каталог автокрановнет просмотров