Добрый день.
На этой бирже я зарегистрировалась недавно. Но, имея колоссальныйопыт в сфере рерайтинга/копирайтинга и сео, я смею предлагать свои
профессиональные услуги.
Несколько лет я работаю на бирже етхт (мой профиль: http://www.etxt.ru/zolotayaann.html - здесь вы можете прочесть более 100 положительных отзывах о моей работе, увидеть ссылки
на 10 сайтов, которые я веду уже более года).
Я пишу не просто абсолютно уникальные тексты. Я делаю каждуюстатью грамотно структурированной. Что касается сео оптимизации, то тут могу сказать одно
– мои тексты действительно любит Яндекс.
Я работаю безвыходных, пишу быстро, предпочитаю большие объемы.
Всегда открыта для плодотворного сотрудничества!