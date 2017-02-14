Добрый день.

На этой бирже я зарегистрировалась недавно. Но, имея колоссальныйопыт в сфере рерайтинга/копирайтинга и сео, я смею предлагать свои

профессиональные услуги.

Несколько лет я работаю на бирже етхт (мой профиль: http://www.etxt.ru/zolotayaann.html - здесь вы можете прочесть более 100 положительных отзывах о моей работе, увидеть ссылки

на 10 сайтов, которые я веду уже более года).

Я пишу не просто абсолютно уникальные тексты. Я делаю каждуюстатью грамотно структурированной. Что касается сео оптимизации, то тут могу сказать одно

– мои тексты действительно любит Яндекс.

Я работаю безвыходных, пишу быстро, предпочитаю большие объемы.

Всегда открыта для плодотворного сотрудничества!