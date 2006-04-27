Требуется автор статей для online журнала по темам: программирование, новости индустрии, заработок в интернет, различные советы по работе с интернет, поисковыми системами, новыми сервисами и сходным тематикам. Хочу заметить что аудитория у сайта англоговорящая так ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $40
Требуется верстка макета. Макет не сложный, но требуется верстка без таблиц, с применением div+css и последующим успешным прохождением валидации.HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется верстальщик для выполнения разовой работы по верстке макета сайта. Ничего сверхестественного: мы выдаем картинку с макетом сайта, а вам нужно сверстать ее в html.HTML-верстка1 исполнительЗавершен18 лет назад
Необходимо разработать макет сайта для компании, занимающейся разработкой софта и продающей свое программное обеспечение со своего сайта. Все просто и со вкусом. Никаких флеш вставок и мелькающих картинок - основное требование. Макет должен состоять из ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт18 лет назад