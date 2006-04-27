zolton

Гость zolton

 
40 летРоссия/Ижевск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи на английском языке для online журнала

    Требуется автор статей для online журнала по темам: программирование, новости индустрии, заработок в интернет, различные советы по работе с интернет, поисковыми системами, новыми сервисами и сходным тематикам. Хочу заметить что аудитория у сайта англоговорящая так ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка макета сайта

    $40

    Требуется верстка макета. Макет не сложный, но требуется верстка без таблиц, с применением div+css и последующим успешным прохождением валидации.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Верстка макета сайта

    $50

    Требуется верстальщик для выполнения разовой работы по верстке макета сайта. Ничего сверхестественного: мы выдаем картинку с макетом сайта, а вам нужно сверстать ее в html.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать макет сайта для компании, занимающейся разработкой софта и продающей свое программное обеспечение со своего сайта. Все просто и со вкусом. Никаких флеш вставок и мелькающих картинок - основное требование. Макет должен состоять из ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    18 лет назад