zombi

Тимофей Терещенко zombi

 
51 годУкраина/Херсон
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Администррование Linux/BSD

программирование perl, php

Обработка видео

PHPLinuxPerl
Отзывы заказчиков
ssdelete
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
DOS атака
Отзыв недоступен.
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