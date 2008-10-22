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Тимофей Терещенко
zombi
zombi
51 год
Украина
/
Херсон
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
Администррование Linux/BSD
программирование perl, php
Обработка видео
PHP
Linux
Perl
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Августин Кромберг
ssdelete
48 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
DOS атака
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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