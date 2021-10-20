zomernekidalovic

Даниил Зомер zomernekidaloviczomernekidalovic
21 годУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Будьте любезны, оставьте заказ на выполнение !
Учусь на 3 курсе в университете , моя специальность : информационный инженер-судостроитель
Решил попробовать себя в деятельности фриланса .
Пришел сюда в первую очередь, для получения опыта !
Умею пользоваться microsoft oficce ,autocad,inventor,dosbox. Знаю на начальном уровне языки html,css,JS )
Люблю общаться с людьми )
Легко обучаемый , пришел сюда и учиться, и работать !
Если берусь за заказ , делаю на высшем уровне !