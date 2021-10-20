zomernekidalovic

Будьте любезны, оставьте заказ на выполнение !

Учусь на 3 курсе в университете , моя специальность : информационный инженер-судостроитель

Решил попробовать себя в деятельности фриланса .

Пришел сюда в первую очередь, для получения опыта !

Умею пользоваться microsoft oficce ,autocad,inventor,dosbox. Знаю на начальном уровне языки html,css,JS )

Люблю общаться с людьми )

Легко обучаемый , пришел сюда и учиться, и работать !

Если берусь за заказ , делаю на высшем уровне !