Автор статей, интервью, тренингов
Экономист с опытом ведения бизнеса в Европе и России
Профессиональный бизнес-тренер
Переводчик английского, русского, иврита, финского, немецкого.
Автор статей о бизнесе, образовании, культуре, экономики, опубликованных на 10 или более языках
Интервьюер, автор эксклюзивных интервью на темы бизнеса и IT
Диктор, обладатель уверенного динамичного баритона
Маркетолог, директор по маркетингу крупной международной IT-компании
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$4/час
от $50от 1 дня
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