Автор статей, интервью, тренингов

Экономист с опытом ведения бизнеса в Европе и России

Профессиональный бизнес-тренер

Переводчик английского, русского, иврита, финского, немецкого.

Автор статей о бизнесе, образовании, культуре, экономики, опубликованных на 10 или более языках

Интервьюер, автор эксклюзивных интервью на темы бизнеса и IT

Диктор, обладатель уверенного динамичного баритона

Маркетолог, директор по маркетингу крупной международной IT-компании