zoomxrist

Алиса Мусаев zoomxrist

 
17 летАзербайджан/Сумгаит
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка логотипов, фирменного стиля, упаковки

ЗАНИМАЮСЬ ДИЗАЙНОМ

Логотипов, Фирменного стиля, Упаковок, Плакатов, Журналов, Листовок, Визиток, Наклеек, Конвертов и т.д

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Оперативная комуникация 24/7

  • Доброжелательность и легкость в общении.

Максимальная вовлеченность в проект

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КОНТАКТЫ

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ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/zoomxrist