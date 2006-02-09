ЗАНИМАЮСЬ ДИЗАЙНОМ
Логотипов, Фирменного стиля, Упаковок, Плакатов, Журналов, Листовок, Визиток, Наклеек, Конвертов и т.д
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оперативная комуникация 24/7
Доброжелательность и легкость в общении.
Максимальная вовлеченность в проект
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КОНТАКТЫ
Работаю Пн. - Сб.
Телеграм - https://t.me/zoomxrist
Instagram - https://www.instagram.com/zoomgraphik/
Почта - [email protected]
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ПОРТФОЛИО