python разработчик. Имею опыт в разработке сайтов, телеграм ботов и парсинге сайтов

Здравствуйте, я программист на python, с годами опыта в разработке сайтов, парсеров, телеграм ботов.

Готов взяться за проект любой сложности (от простого парсера олностроничника, до сайтов и ботов с админкой) и гарантирую, что выполню все за небольшую стоимость и в сроки.

Стек: Python 3.x

aiogram 2.x/3.x, telebot, selenium, beautiful soup 4, Django, Flask, Fastapi и многие другие. Готов рассмотреть ваши предложения.

Для связи можете обращаться тут или в телеграмме: https://yarkalash.t.me

Буду рад работать с вами.