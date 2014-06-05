zothka

Павел zothka

 
36 летРоссия/Челябинск
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Alexrfs
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Доработать DeadLine счетчик
Очень хороший программист. Сделал всё быстро и как надо. Всем рекомендую
Порядочный, адекватный заказчик. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв