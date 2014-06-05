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Павел
zothka
zothka
36 лет
Россия
/
Челябинск
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Александр
Alexrfs
34 года
Россия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
$8
10 баллов
10 лет назад
Доработать DeadLine счетчик
Очень хороший программист. Сделал всё быстро и как надо. Всем рекомендую
Порядочный, адекватный заказчик. Приятно сотрудничать.
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Отзывы заказчиков
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