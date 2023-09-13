Гарантую швидкий результат роботи
Вітаю у своєму аккаунті!🙌
Мене звати Зражевська Вікторія . Відгукнуся з допомогою перекласти та набрати текст.
Гарантую якісне та своєчасне виконання роботи, швидко всьому навчаюсь, легко знаходжу спільну мову з людьми , труднощі не лякають, відмінно володію російською та українською мовами,вивчаю англійську.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1178
рейтинг фрилансера
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0 из 5
Портфолио
- Перевод с английского на украинский10 просмотров
- Написание статьи8 просмотров
- Перевод9 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Вікторія вже не перший раз виконує завдання, все добре
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре.
Ответный отзыв
Рада завжди до співпраці.
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга