zrazhevska2000uk

Виктория zrazhevska2000uk

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Гарантую швидкий результат роботи

Вітаю у своєму аккаунті!🙌

Мене звати Зражевська Вікторія . Відгукнуся з допомогою перекласти та набрати текст.

Гарантую якісне та своєчасне виконання роботи, швидко всьому навчаюсь, легко знаходжу спільну мову з людьми , труднощі не лякають, відмінно володію російською та українською мовами,вивчаю англійську.

#28Русский язык
#32Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1178
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Вікторія вже не перший раз виконує завдання, все добре
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук про сайт на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре.
Рада завжди до співпраці.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга