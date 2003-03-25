Только удобные и простые сайты с уникальным дизайном и адаптивностью

Моя цель - создавать легкие и качественные сайты для привлечения заявок в бизнес

Почему работать именно со мной?

Время

На основе своего 2-х годовалого опыта я прогнозирую логику работы проекта и задаю минимум вопросов для составления ТЗ

Деньги

Я начинающий веб-дизайнер, но качественно разрабатываю дизайн и вёрстку сайтов, что позволит сэкономить Ваш бюджет, так как не потребуется дополнительно заказывать макеты дизайна

Опыт

Есть опыт работы на фрилансе с русскими и иностранными заказчиками

Работаю по предоплате в 50% от всей суммы

Если мой вариант дизайна Вам не понравится, и если правки не помогут, то не переживайте

Я возвращаю аванс

В случае, если Вы потратили время зря и всё пошло не по плану, то я возвращаю предоплату

Вероятно, проект просто не под мою силу. Такое бывает, ничего страшного в этом нет)

Стек технологий:

HTML/CSS/JS

GitHub

JQuery

C++/C#

Figma

Как будет происходить процесс работы?

Знакомство и бриф После знакомства и обсуждения всех интересующих вопросов я присылаю бриф, где будут зафиксированы все ваши пожелания по проекту. После анализа брифа я сообщу о сроках реализации и стоимости сайта



Прототип и дизайн Создаю текстовую структуру, затем после утверждения графический прототип. Согласовав его с вами, создаю две визуальных концепции главного экрана. После утверждения одной из них них, начинаю дизайн всего сайта



Вёрстка и публикация

После утверждения дизайна я приступаю к адаптивной вёрстке - вёрстка для всех расширений экрана. Перед публикацией я тестирую работу и презентую полностью рабочий сайт

Портфолио

С более детальной информацией о моих работах Вы сможете ознакомиться по ссылке ниже: https://www.behance.net/zvendra

Участие в конкурсах и хакатонах: https://clck.ru/34YdKq

Информация про обучение: https://clck.ru/34YdLS

Связь

Со мной приятно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен)