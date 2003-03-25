Моя цель - создавать легкие и качественные сайты для привлечения заявок в бизнес
Почему работать именно со мной?
Время
На основе своего 2-х годовалого опыта я прогнозирую логику работы проекта и задаю минимум вопросов для составления ТЗ
Деньги
Я начинающий веб-дизайнер, но качественно разрабатываю дизайн и вёрстку сайтов, что позволит сэкономить Ваш бюджет, так как не потребуется дополнительно заказывать макеты дизайна
Опыт
Есть опыт работы на фрилансе с русскими и иностранными заказчиками
Работаю по предоплате в 50% от всей суммы
Если мой вариант дизайна Вам не понравится, и если правки не помогут, то не переживайте
Я возвращаю аванс
В случае, если Вы потратили время зря и всё пошло не по плану, то я возвращаю предоплату
Вероятно, проект просто не под мою силу. Такое бывает, ничего страшного в этом нет)
Стек технологий:
HTML/CSS/JS
GitHub
JQuery
C++/C#
Figma
Как будет происходить процесс работы?
Знакомство и бриф
После знакомства и обсуждения всех интересующих вопросов я присылаю бриф, где будут зафиксированы все ваши пожелания по проекту. После анализа брифа я сообщу о сроках реализации и стоимости сайта
Прототип и дизайн
Создаю текстовую структуру, затем после утверждения графический прототип. Согласовав его с вами, создаю две визуальных концепции главного экрана. После утверждения одной из них них, начинаю дизайн всего сайта
Вёрстка и публикация
После утверждения дизайна я приступаю к адаптивной вёрстке - вёрстка для всех расширений экрана. Перед публикацией я тестирую работу и презентую полностью рабочий сайт
Портфолио
С более детальной информацией о моих работах Вы сможете ознакомиться по ссылке ниже: https://www.behance.net/zvendra
Участие в конкурсах и хакатонах: https://clck.ru/34YdKq
Информация про обучение: https://clck.ru/34YdLS
Связь
Телеграмм: @zvendra
Почта: [email protected]
Со мной приятно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен)
Портфолио
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