zvendra

Александра zvendra

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Только удобные и простые сайты с уникальным дизайном и адаптивностью

Моя цель - создавать легкие и качественные сайты для привлечения заявок в бизнес

Почему работать именно со мной?

  • Время

На основе своего 2-х годовалого опыта я прогнозирую логику работы проекта и задаю минимум вопросов для составления ТЗ

  • Деньги

Я начинающий веб-дизайнер, но качественно разрабатываю дизайн и вёрстку сайтов, что позволит сэкономить Ваш бюджет, так как не потребуется дополнительно заказывать макеты дизайна 

  • Опыт

Есть опыт работы на фрилансе с русскими и иностранными заказчиками

Работаю по предоплате в 50% от всей суммы

Если мой вариант дизайна Вам не понравится, и если правки не помогут, то не переживайте

Я возвращаю аванс

В случае, если Вы потратили время зря и всё пошло не по плану, то я возвращаю предоплату

Вероятно, проект просто не под мою силу. Такое бывает, ничего страшного в этом нет)

Стек технологий:

  • HTML/CSS/JS

  • GitHub

  • JQuery

  • C++/C#

  • Figma

Как будет происходить процесс работы?

  • Знакомство и бриф

    После знакомства и обсуждения всех интересующих вопросов я присылаю бриф, где будут зафиксированы все ваши пожелания по проекту. После анализа брифа я сообщу о сроках реализации и стоимости сайта

  • Прототип и дизайн

    Создаю текстовую структуру, затем после утверждения графический прототип. Согласовав его с вами, создаю две визуальных концепции главного экрана. После утверждения одной из них них, начинаю дизайн всего сайта

  • Вёрстка и публикация

После утверждения дизайна я приступаю к адаптивной вёрстке - вёрстка для всех расширений экрана. Перед публикацией я тестирую работу и презентую полностью рабочий сайт

Портфолио

Связь

Со мной приятно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен)

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Портфолио

Отзывы заказчиков

magnusrotoplast
Мика 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
3 года назад
WordPress Разработать и сверстать дизайн по примеру
WooCommerceWordPress
Александра, молодец, старательна, усидчива и профессиональна, уже на опыте, ТЗ только в письменном виде, чтоб потом не было недопониманий. Девушка молодчинка, рекомендую.
Отличный заказчик, очень приятно работать, рекомендую к сотрудничеству.
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