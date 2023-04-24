Надежность - визитка профессионалов

Информационные технологии

Программирование, Разработка

Администратор баз данных, администратор сайтов

Занятость: проектная работа, волонтерство, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Опыт работы двадцать восемь лет три месяца

Редактирование и администрирование сайтов с января двух тысачи одинналцатого по настоящее время

10 лет 4 месяца самостоятельно

являюсь соавтором нескольких переведенных мною книг и самостаятельных работ

В настоящее время уже два года как работаю под Линукс

Тбилисивеб-администратор, веб-программист, сертифицированный переводчик с русского языка

Администрирование сайтов, создание Facebook аппликаций

Перевод с русского и подготовка книг для печати с июня двух тысачи третьего года по января двух тысачи десятого года - шесть лет восемь месяцев ООО СиофиТбилиси, www.directory.ge

веб-программист, веб-администратор Администрирование сайта, pабота с БД Создание новых приложений с июня двух тысачи первого года по августа двух тысачи третьего - два года три месяца Сома Пресс Тбилиси верстальщик, веб-программист верстка книг, журналов и т.д. создание сайтов

с сентября одна тысача девятьсот девяносто девятого года по июнь две тысяча первого года - один год десять месяцев Ти Джи Бега Аудит Тбилиси ассистент аудитора Изучение учетных записей клиентов, анализ

с марта одна тысяча девятьсот девяносто третьего года по июнь одна тысяча девятьсот девяносто шестого года - четыре года три месяца Самостоятельно Тбилиси репетитор обучение по базовым компьютерным курсам устранение тех. неполадок системыФевраль

с августа одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года по августу одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года - семь месяцев Газета Тбилисис УцхебаниТбилиси верстальщик, создание макета газеты на компьютере для последующего ее тиражирование в издательстве