Информационные технологии
Программирование, Разработка
Администратор баз данных, администратор сайтов
Занятость: проектная работа, волонтерство, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Опыт работы двадцать восемь лет три месяца
Редактирование и администрирование сайтов с января двух тысачи одинналцатого по настоящее время
10 лет 4 месяца самостоятельно
являюсь соавтором нескольких переведенных мною книг и самостаятельных работ
В настоящее время уже два года как работаю под Линукс
Тбилисивеб-администратор, веб-программист, сертифицированный переводчик с русского языка
Администрирование сайтов, создание Facebook аппликаций
Перевод с русского и подготовка книг для печати с июня двух тысачи третьего года по января двух тысачи десятого года - шесть лет восемь месяцев ООО СиофиТбилиси, www.directory.ge
веб-программист, веб-администратор Администрирование сайта, pабота с БД Создание новых приложений с июня двух тысачи первого года по августа двух тысачи третьего - два года три месяца Сома Пресс Тбилиси верстальщик, веб-программист верстка книг, журналов и т.д. создание сайтов
с сентября одна тысача девятьсот девяносто девятого года по июнь две тысяча первого года - один год десять месяцев Ти Джи Бега Аудит Тбилиси ассистент аудитора Изучение учетных записей клиентов, анализ
с марта одна тысяча девятьсот девяносто третьего года по июнь одна тысяча девятьсот девяносто шестого года - четыре года три месяца Самостоятельно Тбилиси репетитор обучение по базовым компьютерным курсам устранение тех. неполадок системыФевраль
с августа одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года по августу одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года - семь месяцев Газета Тбилисис УцхебаниТбилиси верстальщик, создание макета газеты на компьютере для последующего ее тиражирование в издательстве