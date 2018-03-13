Любая полиграфия. Верстка и дизайн. Оформление соцсетей. Логотипы. Фирменный стиль.
Разработка дизайна и верстка любой рекламной продукции. (буклеты, журналы, листовки,
открытки, макеты, сувенирная продукция). Предпечатная подготовка. Опыт работы (12 лет) в типографиях, рекламных агентствах, производственных компаниях.
Оформление и ведение групп в соцсетях.
Примеры работ на http://www.free-lance.ru/users/mary122
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Верстка полиграфии
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$10/час
от $20от 1 дня
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Дизайн продукции
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$10/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 часов
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Наружная реклама
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$10/час
от $20от 3 часов
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга