Frontend - разработчик

Создам вам сайт: одностраничный, лендинг, многостраничный, интернет магазин, сайт-визитка, сайт-переходник, сайт-портфолио, сайт-документ.

Также корректирую ваши сайты и вношу ваши правки в ваш сайт: поменять цвета, поменять картинки, поменять текста, исправить расположения, исправить ошибки, исправить кривые моменты.

Смогу также переделать ваш сайт полностью, т.е.: поменяем полностью дизайн сайта и перепишем все стили.

Беру также срочные заказы: нужен сайт за 6 часов, нужно сделать до завтра и т.д.

На свою работу даю гарантию: если что-то испортится, я вернусь и поправлю. Я всегда на связи.

Поддержка ваших сайтов: могу на постоянной основе заниматься поддержкой вашего сайта: регулярная смена текста на сайте, добавить/удалить/редактировать товары и т.д.

Я - frontend разработчик с опытом более года.

Могу написать сайт как на чистом HYML, CSS, JS, так и на фреймворках как React, Next (если конечно вы знаете все это)

Если имеется backend вашего сайта - напишу его frontend.

Также могу взять заказ на fullstack сайт с базой данных (backend), но не сильно сложные проекты.

Помогу подобрать дизайн в случаях когда он у вас отсутствует и не хотите тратиться на дизайнера.

Возможно такое что я что-то не указал, пишите свои капризы в личные сообщения, обговорим :)