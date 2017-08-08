Нужно написать несколько статей на тему «Женская мода» Статья должна отвечать на задаваемые вопросы, которые могут возникнуть у девушек в данной тематике. Новости с мира моды не нужно! Должно быть что-то похоже [b]«с чем носить джинсы в 2020 ...
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно настроить модуль для выгрузки товаров "Диспетчер Yml\xml V2.0" Сайт работает на opencart pro 2.1 Что нужно: Создание товаров с опциями Настройка событий Фидов 5штИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать статью по моде с применением товаров представленных на сайте fokssi.com.ua Нужна девушка которая разбирается в моде и модных трендах.Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по рекламе, нужно настроить ремаркетинга в адворс, разные варианты для разных целей и источников трафикаКонтекстная реклама10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно отредактировать карточки товара с детской одеждой Желательно разбираться в одежде в её видах, стилях и проч. Одежда разных видов. Сайт работает на Opencart установлен модуль для быстрого редактирования карточек товара Нужно отредактировать. Атрибуты -5-6шт , Фильтр - 2шт Опции ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать описание категории магазина до 1,5 к символов. Магазин одежды. Качество проверяется несколькими сервисамиКопирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужна девушка для редактирования карточек товара с женской одеждой. Девушка должна разбираться в одежде в её видах, стилях и проч. Одежда разных видов. Сайт работает на Opencart установлен модуль для быстрого редактирования карточек товара Нужно отредактировать. Атрибуты, Опции, Модели, НаличиеНаполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек для написания текста в строго ограниченном количестве символов. Желательно девушка (женская одежда) Под определенное слово нужно писать краткое содержательное предложение или несколько Ответственность, пунктуальность и грамотность Ваше предложения оставляйте ниже.Рерайтинг15 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток уважаемые посетители. Нужен человек который напишет объявление под ключевое слово. Для рекламной компании в Adwords. Шаблон есть, Ключевые слова есть. Пример прилагается. Если остались вопросы пишите отвечу на все.Продающие тексты4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, нужен человек который сможет сформировать фид данных для выгрузки в каталоги сравнения цен. Если все будет сделано правильно и точно возможно рассмотреть дальнейшее сотрудничество с данным человеком. https://fokssi.com.ua/Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
CMS: Opencart Pro Модуль: All YML Generator PRO - Генератор YML Яндекс.Маркет Нужно адаптировать автоматическую выгрузку для Hotline, EK, Price.uaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин детской одежды на CMS OpenCart. Сайт откуда брать товар: предоставляю Сайт с картинками: предоставляю Сайт с описанием: предоставляю (копипаст) Title: по шаблону Description: по шаблону Цена за 1 единицу 7руб Рассматриваю кандидатур с возможностью заполнять до 50 в сутки. Товаров более 1000 В ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин детской одежды на CMS OpenCart pro. Сайт откуда брать товар: предоставляю Сайт с картинками: предоставляю Сайт с описанием: предоставляю (копипаст) Title: по шаблону Description: по шаблону Цена за 1 единицу 7руб Рассматриваю кандидатур с возможностью заполнять до 100 в сутки. Товаров более ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток дамы и господа. Нужен человек который может проводить рерайт текстов, темы игровой железной (PC, PS 4, Xone) и мобильная. В комментариях прошу указать цену за 1к знаков без пробелов, условия работы, метод оплаты. Пример. Цена ...Копирайтинг36 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в комментарии или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.Копирайтинг25 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайт с игровой тематикой нужен рерайтер. Рерайт связан с новостями игровой тематики, в сутки 2-3 текста в среднем по 1000 символов. В дальнейшем возможно увеличение объема. Всем спасибо за внимание к данному объявлению но на ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад