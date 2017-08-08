Нужно написать несколько статей на тему «Женская мода» Статья должна отвечать на задаваемые вопросы, которые могут возникнуть у девушек в данной тематике. Новости с мира моды не нужно! Должно быть что-то похоже [b]«с чем носить джинсы в 2020 ...