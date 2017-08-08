zzt

Сергей zzt

 
33 годаУкраина/Винница
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Контакты:

Skype: zuateam

Discord: Mr.Fokssi

  • Статья по женской моде

    Нужно написать несколько статей на тему «Женская мода» Статья должна отвечать на задаваемые вопросы, которые могут возникнуть у девушек в данной тематике. Новости с мира моды не нужно! Должно быть что-то похоже [b]«с чем носить джинсы в 2020 ...

    Написание статей
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование товара

    Нужно отредактировать карточки товара с детской одеждой Желательно разбираться в одежде в её видах, стилях и проч. Одежда разных видов. Сайт работает на Opencart установлен модуль для быстрого редактирования карточек товара Нужно отредактировать. Атрибуты -5-6шт , Фильтр - 2шт Опции ...

    OpenCartКарточки товаров
    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент менеджер

    $10

    Нужна девушка для редактирования карточек товара с женской одеждой.  Девушка должна разбираться в одежде в её видах, стилях и проч. Одежда разных видов. Сайт работает на Opencart установлен модуль для быстрого редактирования карточек товара Нужно отредактировать. Атрибуты, Опции, Модели, Наличие

    OpenCart
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание кратких и содержательных текстов

    Нужен человек для написания текста в строго ограниченном количестве символов. Желательно девушка (женская одежда) Под определенное слово нужно писать краткое содержательное предложение или несколько  Ответственность, пунктуальность и грамотность Ваше предложения оставляйте ниже.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание объявлений

    Доброго времени суток уважаемые посетители. Нужен человек который напишет объявление под ключевое слово. Для рекламной компании в Adwords. Шаблон есть, Ключевые слова есть. Пример прилагается. Если остались вопросы пишите отвечу на все.

    Google Ads
    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выгрузка товара на Hotline CMS OpenCart

    Доброго времени суток, нужен человек который сможет сформировать фид данных для выгрузки в каталоги сравнения цен. Если все будет сделано правильно и точно возможно рассмотреть дальнейшее сотрудничество с данным человеком. https://fokssi.com.ua/

    OpenCart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина на OpenCart

    Нужно наполнить интернет магазин детской одежды на CMS OpenCart.  Сайт откуда брать товар: предоставляю  Сайт с картинками: предоставляю Сайт с описанием: предоставляю (копипаст) Title: по шаблону Description: по шаблону Цена за 1 единицу 7руб Рассматриваю кандидатур с возможностью заполнять до 50 в сутки. Товаров более 1000 В ...

    OpenCartНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина на OpenCart pro

    Нужно наполнить интернет магазин детской одежды на CMS OpenCart pro.  Сайт откуда брать товар: предоставляю  Сайт с картинками: предоставляю Сайт с описанием: предоставляю (копипаст) Title: по шаблону Description: по шаблону Цена за 1 единицу 7руб Рассматриваю кандидатур с возможностью заполнять до 100 в сутки. Товаров более ...

    OpenCartНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт. игровой железной и мобильной тематике

    Доброго времени суток дамы и господа. Нужен человек который может проводить рерайт текстов, темы игровой железной (PC, PS 4, Xone) и мобильная. В комментариях прошу указать цену за 1к знаков без пробелов, условия работы, метод оплаты. Пример. Цена ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг36 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен хороший рерайтинг текстов

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в комментарии или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайтер

    Здравствуйте фрилансеры. Нужен рерайтер-ы для выполнения работы. Все заявки в коменты или в ЛС. Обязательно указывайте цену за 1к и способ оплаты.

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер на сайт

    На сайт с игровой тематикой нужен рерайтер. Рерайт связан с новостями игровой тематики, в сутки 2-3 текста в среднем по 1000 символов. В дальнейшем возможно увеличение объема. Всем спасибо за внимание к данному объявлению но на ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад