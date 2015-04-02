Дисконтная система Frontol 5 + Далион. Управление магазином. ПРО

Создать дисконтную систему.

1. Система накопительная.

2. При покупке от 3000 должна выдаваться карта с 3% скидкой, действует со следующей покупки. Карта привязана к клиенту. При сумме покупок от 30000 скидка увеличивается до 4%, 50000-5%

3. Должен производится обмен между frontol и далион, чтобы при появление новой точки, была возможность ведения единой базы клиентов.

Кассир может:

1. Выдавать карту

2. Заводить нового клиента.

В наличие имеются карты со штрих кодом