Интеграция 1с8 с virtuemart 2

Это должен быть пункт меню виртуемарта, в котором происходит настройка расширения и запуск синхронизации.

1. Выгрузка на сайт разделов и подразделов номенклатуры

2. Выгрузка на сайт номенклатуры, наименования, краткого описания, полного описания

3. Выгрузка на сайт производителя номенклатуры

4. Выгрузка на сайт типов номенклатуры (Свойства)

5. Выгрузка на сайт габаритов, размера, веса, длинны, ширины номенклатуры

6. Выгрузка на сайт трех типов цен

7. Выгрузка на сайт валюты цены

8. Выгрузка на сайт спецпредложения номенклатуры

9. Выгрузка на сайт только измененных позиций с момента последней выгрузки

10. Выгрузка на сайт сопутствующих товаров

11. Выгрузка на сайт дополнительных категорий товара

12. Выгрузка на сайт количества товара на складе или выбранных складах

13. Выгрузка на сайт изображений к товару из 1С

14. Выгрузка на сайт характеристик номенклатуры их цены и остатков

15. Обновление номенклатуры на сайте, без повторной выгрузки

16. Обновление групп номенклатуры на сайте, без повторной выгрузки

17. Загрузка с сайта в 1С заказов от покупателей

18. Загрузка с сайта в 1С контрагента участвующего в заказе

19. Загрузка с сайта в 1С номенклатуры в пустую базу

20. Загрузка с сайта в 1С группы номенклатуры в пустую базу

21. Загрузка с сайта в 1С изображения номенклатуры в пустую базу

22. Создание отбора при выгрузке на сайт

23. Автономная работа по заданному интервалу времени

24. Индикация в 1С процесса выгрузки, контроль ошибок

25. Автоматическое создания ресайза изображения номенклатуры

26. Автоматическое или ручное управление статусами заказов

27. Автоматическое или ручное управление модулем

28. Возможность скрыть пустые группы на сайте