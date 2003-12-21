Привет всем!

Мне нужн нарисовать 8 разных человечиков. Они должны помещаться в прямоугольный имедж 70х100. 4 из них мужского пола а другие 4 - женского пола.

А так же одного человечика мужского пола - РЕПЕРА.

Каждому человечеку нужно придать движение. Т.е. сделать мувик во flash. Движения должны быть плавными (двигаться должны: ноги, руки, голова покачиваться и тело) :). Вообщем репер должен быть похож на рэпера, а остальные люди, просто обычные пиплы.

Пример рэперов можете посмотреть здесь:

http://www.phpbb.com/styles/screenshots/avatars_thugs.gif

Что-то в этом плане.

Замечание: все пиплы буду видны боком, т.е. на каждого пипла надо две позиции. А главный наш репер "вася" :) должен как в разные стороны, так и передом быть к игроку. Плюс у него должна быть иммитация разговора.

В дальнейшем возможно сотрудничество.