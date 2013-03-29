Летнее кафе

Добрый день =) Ниже задание

2 варианта кафе, дневной и ночной виды:

1.Зонты цвета Бордо (3 шт), мебель цвета Вишня ( 5 столов, по 4 стула у каждого).

2.Зонты цвета Беж (3 шт.), мебель цвета Орех (5 столов, по 3 стула у каждого).

В обоих случаях две ограды из тумб с цветами, по внешней стороне на ограде из черной

плитки с забором ставим ящики с цветами

Освещение: 3 софита которые прикрепляются на столбы вывески, под самой вывеской

и на столах ставим свечи

Что нужно отрисовать:

Ограду из черной плитки с забором, вывеску, брусчатку и на них ставим зонты с мебелью, ограды с цветами

Нужны 4 визуализации (2 варианта, каждого дневной и ночной) и 2 привязки на дневные фото

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Остальные файлы и обсуждение деталей после выбора исполнителя.