3D-коробка для информационного продукта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок429 просмотров

Здравствуйте, Фрилансер!

Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку.

Исполнить за 48 часов.

Подробности в ЛС.

12 лет назад
chlab
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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