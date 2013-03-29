Требуется сделать 3D модель книги Я даю в тз: 1. лого 2. тематику продукта, которую необходимо визуализировать в 3D модели 3. пример дизайна книги ...
3D-коробка для информационного продукта
Здравствуйте, Фрилансер!
Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку.
Исполнить за 48 часов.
Подробности в ЛС.
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