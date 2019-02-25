Создать 3D макет для медали

Здравствуйте, необходимо сделать дизайн в 3Д .

Необходимо создать несколько макетов для медали с изображением Медного Всадника и разведенных мостов (Санкт-Петербург) диаметр 25мм. Примеры в готовом виде, только немного изменены. Так же прилагаю макет уже готового дизайна с обратной стороны из которого нужно взять окантовку в виде веревки и насечку (как в готовом макете) вышлю по запросу. Изображение главных элементов должно быть максимально большим и почти упираться в окантовку

Необходимо данный макет превратить в 3Д.Формат *.stl

Сам макет должен быть несколькими уровнями от 0,1 мм до 0,5мм

Чтобы получился рельефный рисунок после оттиска

Так же добавить надпись САНКТ-ПЕТЕРБУРГ- самая высокая точка макета(0.3 мм)

Согласование макета хотели бы провести на примере 3д визуализации.

Бюджет предлагайте