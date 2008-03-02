Необходимо собрать всю информацию по работающим проектам и реально реализованным системам, описанным в проекте: http://www.weblancer.net/projects/50655.html Возможно, составить бизнес-план. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Необходимо создать ...
Анализ рынка услуг размещения прайс-листов
Нужен человек для такой роботы.
Найти фирмы которые размещают прайсы в интернете.
Предложения в проект. В приват не пишите - не читаю.
Заявки фрилансеров
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