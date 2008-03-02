Анализ рынка услуг размещения прайс-листов

1.Нужны ссылки англоязычных и русскоязычных ресурсов, на которых часто появляются заказы по программированию. 2.Нужны ссылки англоязычных и русскоязычных ресурсов, на которых можно разместить резюме программиста и оно будет просмотрено большое количество раз (типа винграда) ...