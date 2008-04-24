Анимация для карт проезда + прикол

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок519 просмотров

Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть "как проехать" и "как пройти " далее кликнуть по карте на "Центр каминов").

Т.з. примерно такое :

1.Сделать "Как проехать для грузовых авто"

2.Сделать "Как проехать для легковых авто"

3.Сделать прикол. Идеи концепции прикола ваши (супер идеи приветствуются но важности в этом нет).

Схемы проезда уже имеются в хорошем разрешении.

Ваши цены и сроки.

За подробностями стучитесь 946763 .

17 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$200
5 дней
Прошло полных девять дней с момента работы над проектом, не выполнена даже ее часть. Юрий не предоставил превью (не полных набросков того что бы убедится что работа идет) которую обещал показать сегодня, завтра, потом снова завтра, и так каждый раз как я спрашивал. В аске Юрий все время в инвизибле, после того как договорились работать он куда-то пропал, на вопросы отвечал с большой задержкой. В общем проект продинамил, больше недели в пустую.

Заявки фрилансеров

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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