Необходимо создать навигационный блок с расширенными функциями – анимационной подсказкой. Это блок несет больше оформительскую функцию для оживления главной страницы, навигация второстепенна (дублирование некоторых элементов навигации). Блок должен показать процесс строительства ...
Анимация для карт проезда + прикол
Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть "как проехать" и "как пройти " далее кликнуть по карте на "Центр каминов").
Т.з. примерно такое :
1.Сделать "Как проехать для грузовых авто"
2.Сделать "Как проехать для легковых авто"
3.Сделать прикол. Идеи концепции прикола ваши (супер идеи приветствуются но важности в этом нет).
Схемы проезда уже имеются в хорошем разрешении.
Ваши цены и сроки.
За подробностями стучитесь 946763 .
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