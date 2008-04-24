Анимация для карт проезда + прикол

Прошло полных девять дней с момента работы над проектом, не выполнена даже ее часть. Юрий не предоставил превью (не полных набросков того что бы убедится что работа идет) которую обещал показать сегодня, завтра, потом снова завтра, и так каждый раз как я спрашивал. В аске Юрий все время в инвизибле, после того как договорились работать он куда-то пропал, на вопросы отвечал с большой задержкой. В общем проект продинамил, больше недели в пустую.