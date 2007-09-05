Анимация для шапки сайта

Нужна анимационная шапка сайта, с разрешением экрана 1024*768. Тематика: "Юридическая консультация 24 часа". Логотип пока на регистрации, выполнен в двух цветах, оранжевый и желтый. В прикрепленном файле листовка, которую планируется распространять после создания сайта. Могут быть приобретены несколько вариантов анимаций!!! Рассматриваем только готовую анимацию!

Оплату гарантируем!!!

В дальнейшем можем привлечь к регулярному сотрудничеству.

mail: [email protected]