Качественный флеш баннер

АнимацияЗавершен7 заявок215 просмотров
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Здравствуйте, нам нужен качественный флеш баннер состоящий из одного кадра с динамическими элементами. Инструкции смотрите в приложении. Пишите в ответе сроки, цену и ссылку на портфолио.

12 лет назад
get2write
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$70
3 дня
Роман вносил все требуемые изменения быстро и без лишних вопросов.
Оплата была произведена в срок.
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