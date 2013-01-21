Сложная флешка - только для профи

Сделать флеш презентацию для запуска в виде программы.Будут предоставлены все визуалы. Задача, все это связать в видеопрезентацию для записи ее на диск. Требования такие:1. Карта области города с обозначенными на ней городами. Их будет 22. 2. При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо 2 флешки.
1-ая (в аттаче - есть и .CDR - со всеми слоями)
1. Появляется дом
2. Появляется бревно, на картинке - то, где надпись ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Появляется без надписи.
3. Из бревна выстругивается слово по буквам "Пиломатериалы".(щепки летят). Ну буквы появляются по буквам - и летят щепки, как будто электропилой проводят (только саму пилу не надо)
4. Левое меню - выезжают по очереди.
5. В самом конце - тоже как-то эффектно выезжают адрес, телефон, url сайта
2-ая
Фраза "По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам: 77777777"
на фоне моря и гор. Красиво выезжает. Это будет рекламный ролик.
Обе флешки - во весь экран, чтобы не было ни меню задач, ничего - экран полностью закрыт флешью - ну, как игрушки вконтакте - там есть ВО ВЕСЬ ЭКРАН. Вот надо чтобы обе были во весь экран (по ящику хотели рекламу давать).
Сколько ориентировочно денег за каждую (1-ая, ясное дело, сложней).
И надо чтобы всё профессионально (по телеку как-никак будем пускать, чтобы не стыдно было).
ЗЫ: если я не отвечаю на заявки - это не значит, что я "засухарился". Просто жду, когда будет большое число заявок, чтобы было из чего выбирать :=)
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