Сложная флешка - только для профи

Надо 2 флешки.

1-ая (в аттаче - есть и .CDR - со всеми слоями)

1. Появляется дом

2. Появляется бревно, на картинке - то, где надпись ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Появляется без надписи.

3. Из бревна выстругивается слово по буквам "Пиломатериалы".(щепки летят). Ну буквы появляются по буквам - и летят щепки, как будто электропилой проводят (только саму пилу не надо)

4. Левое меню - выезжают по очереди.

5. В самом конце - тоже как-то эффектно выезжают адрес, телефон, url сайта

2-ая

Фраза "По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам: 77777777"

на фоне моря и гор. Красиво выезжает. Это будет рекламный ролик.

Обе флешки - во весь экран, чтобы не было ни меню задач, ничего - экран полностью закрыт флешью - ну, как игрушки вконтакте - там есть ВО ВЕСЬ ЭКРАН. Вот надо чтобы обе были во весь экран (по ящику хотели рекламу давать).

Сколько ориентировочно денег за каждую (1-ая, ясное дело, сложней).

И надо чтобы всё профессионально (по телеку как-никак будем пускать, чтобы не стыдно было).

ЗЫ: если я не отвечаю на заявки - это не значит, что я "засухарился". Просто жду, когда будет большое число заявок, чтобы было из чего выбирать :=)