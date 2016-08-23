Создание рекламного ролика

Добрый день! Ищем 2D Spine аниматора. Работа проектная, примерно недели на две-три, бюджет в районе 60 тыс. руб. Подробности в личной переписке. Примеры анимации (арт будет чуть попроще) : https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/56d43a25296457.56343a7754b4a.gif http://esotericsoftware.com/files/raptor-walk.gif
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать рекламный ролик для компании длительностью 1 мин.
Пример оформления - https://www.youtube.com/watch?v=__7SkBwe6g4
Ролик с озвучкой, все под ключ.
При выборе основываюсь прежде всего на стоимость и отзывы.
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