Создание рекламного ролика

Тематика: трансплантация органов Необходимо подготовить блок с анимацией для шапки сайта Задание: С левой стороны экрана Выходит человек белого цвета, от должен выглядеть очень страдающим К тому же его органы (сердце,почки,печень) Доложены быть красного цвета и они ...