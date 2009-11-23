Создать флеш анимацию для сайта

Размеры флешки: 800 пикселей по горизонтали, по высоте от 300 до 350 пикселей.

ТЗ: рисованная картинка. Горизонтальная стена хорошего офисного туалета с безупречно чистым кафелем в голубых тонах. В туалете (вдоль стены) три кабинки (они занимают от 65- 75% от общего объёма флэшки), на одной из дверей которой, яркий привлекательный логотип «hygolet» (www.hygienicandclean.com/..) .

При наведении курсора мыши на любую дверь без надписи, дверь открывается, за дверью на унитазе сидит огромный, зеленый, бесформенный, с пупырышками микроб, через пару секунд микроб протягивает руку и закрывает дверь.

За дверью с надписью «Hygolet» на унитазе с сиденьем «Hygolet» (www.hygolet.com/images/SE..) сидит элегантная дама (желательно изобразить ее без пошлости, не вульгарно), которая разговаривает по мобильнику, через две секунды дверь сама закрывается и появляется надпись – слоган «Безопасность гарантируем!». Этот слоган может выглядеть как печать, появляющаяся на двери.

Флешка будет использоваться для шапки промо сайта, поэтому она должна быть легкой, ненавязчивой, но в тоже время – привлекательной.

Ждем от вас соответствующих примеров по качеству и стилю исполнения.

Работаем без предоплаты: после утверждения эскиза клиентом оплата 50% (3000р.), после доработки – вторые 50% (3000р.).

По срокам 2 дня на эскиз и 1 день на анимацию.