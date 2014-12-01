Дипломная работа

Необходимо внести правки в курсовой проект: - внести корректировки в Генплан
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать дипломную работу
"Бизнес-план строительства производственного корпуса площадью 4000 кв.м. в п.Кизнер"
Сам проект и сметы в архиве, методичка и титульник в ворд
- Похожие заказы
- Архитектура зданий9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен грамотный спец (Россия - со знанием СНИПов) способный в Автокаде выдать на утверждение проекты. Пока это будут бытовочные городки. Дальше...Архитектура зданий10 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: Проект 9-ти этажного жилого дома на 36 квартир (г. Новочебоксарск) объем: 110 стр Срок: 05.01.2015. Нужно будет сделать Чертежи в А1, 6-7 чертежей, программа АвтоКАД. Методичку скину тем кто будет заинтересован в выполнении заказа. Работа без предоплаты, возможна оплата ...Архитектура зданий4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $350
134-Проект Ред.1 http://1drv.ms/1zgCnDy - ЗАКАЗЧИК СОГЛАСОВАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПИСЬМОМ 1) 134-ИОС-СС местная телефония с атс 134-ИСО-ТФ 2) 134-ИОС-СКС локальная сеть с сервером 3) 134-ИОС-ОВ2-АОВ-1 Вентиляция – Автоматика вентиляции 4) 134-ИОС-ОВ2-АОВ-2 Вентиляция – Автоматика вентиляции пищеблока 5) 134-ПБ-АУПС ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2000
Объем работ только по 1 и 2 этажу школы АР и ТХ согласованные с заказчиком здесь - http://a1.1f5.ru/issues/6379 Все образцы по аналогичному проекту сданному мною есть - http://a1.1f5.ru/issues/6379 АР+КР+ГП = 30 000 руб срок две недели объем работ ...Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать Бизнес план, пример прилагается http://marketing.rbc.ru//research/562949984096360.shtml Необходимо заточить/написать его под Украину. От вас сроки, стоимость и опыт работы в панельно-каркасном строительстве.Архитектура зданийнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется разработать 3D визуализации домов. Пример того что нужно можно увидеть здесь http://yalta-dom.ru/wp-content/files_mf/cache/th_d56ff6b792dc0de45bcc6ebb0a743d6e_vizualki1.jpg. Исполнителю будут представлены чертежи и схемы, по ним нужно отрисовать красивое здание + окружающий пейзаж. В заявке просьба оставлять, ПОРТФОЛИО!, цену и сроки ...Архитектура зданий26 заявокЗакрыт9 лет назад
архитектурно-конструктивный проект по архитектуре гражданских и промышленных зданий. есть задание и есть пример.( в приложении) основное - чертежи. к ним нужна небольшая пояснительная срок и стоимость? архитектурно-конструктивный проект по архитектуре гражданских и промышленных зданий. есть задание и есть пример.( в приложении) основное - чертежи. к ...Архитектура зданий3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Уважаемые коллеги! На этот раз мне нужен проектировщик домов из клееного бруса. Нужно сделать проект, исходя из моих предоставленных данных. Приблизительные размеры. Вот этот проект нужно будет доработать под мои нужды: http://mpalkor.ru/proekty-domov/banya-iz-kleenogo-brusa-olga Пример проектной документации: http://www.aps-dsk.ru/image/data/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%201.pdf + 3D ...Архитектура зданий10 заявокЗакрыт9 лет назад