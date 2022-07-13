Требуется срочный перевод документации из проектной в рабочую для архитектуры зданий. Необходимо перевести только архитектурную часть (АР) для 2 элементов: амфитеатра и входной группы с эстрадой. Проект должен быть выполнен с акцентом на изящность и антивандальность.