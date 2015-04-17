Проект дома

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Завершен1 заявка190 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать дизайн-проект дома по фотографии, также есть схема этого дома, но на схеме дом 515м2, а нужно уменьшить до 350 и немного перенести комнаты.

Пожалуйста сразу указывайте стоимость работы.

Спасибо.

10 лет назад
world-gadgets
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

archch
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$200
7 дней
Антон очень ответственный и добросовестный исполнитель. Проект сделан очень качественно и точно в срок, все мои исправления во время работы были учтены и в итоге, отличный проект! Рекомендую на все 100%!!!
Просто отличный заказчик!!!)))

Заявки фрилансеров

archch
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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