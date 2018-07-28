фундамент вырыли под него периметром 11*18м высота будет 3м будет построен из газосиликатных блоков на стены уйдет 25м3 блоков если 20 см толщина блоки 20-25 ...
Проект дома
DERVUS DESIGN ищет молодые таланты в профессии архитектор.
Мы объявляем конкурс на лучший проект в категориях:
1. Современный проект не большого размера (40-60 м.кв.) помещения современного стиля. Минимализм, открытое пространство, максимум света и стекла.
2. Проект жилого дома на среднюю семью с учетом всех потребительских нужд и максимальным использованием пространства, учитывая факторы экологичности, энергоэффективности.
3. Проект квартирного решения в формате таунхаус для различных семей с вариантами выбора по критерию площадь/комфорт/необходимость.
Главный фактор - мобильность сооружений. На данный момент компания Дервус занимается разработкой и внедрением в производство недвижимости по формуле максимальной мобильности и простоте монтажа конечного продукта (дома). Необходимо учитывать габариты перевозок частей/модулей дома.
Конкурс условно поделим на три этапа:
I - эскизы
II - разработки
III - проект
Получив от нас техническое задание вы приступаете к первому этапу. На каждом этапе мы отбираем лучшие кандидатуры и переводим на следующий этап. Все конкурсанты, которые не пройдут в следующий этап получат компенсацию за работу.
В финале вы получаете заказ на лучший проект и воплощаете свои задумки в жизнь.
Стоимость заказа договорная.
Заявки фрилансеров
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