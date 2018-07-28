Проект дома

DERVUS DESIGN ищет молодые таланты в профессии архитектор.

Мы объявляем конкурс на лучший проект в категориях:

1. Современный проект не большого размера (40-60 м.кв.) помещения современного стиля. Минимализм, открытое пространство, максимум света и стекла.

2. Проект жилого дома на среднюю семью с учетом всех потребительских нужд и максимальным использованием пространства, учитывая факторы экологичности, энергоэффективности.

3. Проект квартирного решения в формате таунхаус для различных семей с вариантами выбора по критерию площадь/комфорт/необходимость.

Главный фактор - мобильность сооружений. На данный момент компания Дервус занимается разработкой и внедрением в производство недвижимости по формуле максимальной мобильности и простоте монтажа конечного продукта (дома). Необходимо учитывать габариты перевозок частей/модулей дома.

Конкурс условно поделим на три этапа:

I - эскизы

II - разработки

III - проект

Получив от нас техническое задание вы приступаете к первому этапу. На каждом этапе мы отбираем лучшие кандидатуры и переводим на следующий этап. Все конкурсанты, которые не пройдут в следующий этап получат компенсацию за работу.

В финале вы получаете заказ на лучший проект и воплощаете свои задумки в жизнь.

Стоимость заказа договорная.