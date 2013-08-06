Проектирование раздела ТХ для мед.учереждения.

Необходимо порисовать входную группу на фото. Инструмент для разработки не принципиален, главное чтобы реалистично смотрелось. Пример фото: http://clip2net.com/s/5K7iuy Вопросы, предложения (в чем будете рисовать, цена, срок) только в проект! Концепция будущей конструкции http://clip2net.com/s/5K7B6T
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить раздел ТХ в проекте - Кап.ремонт больницы.
Стадия- рабочий проект.
Основные показатели :
5500 кв.м
из которых 1000 кв.м - эксплуатируемый подвал.
4 этажа
Число койко-мест - 163
Режим работы – круглосуточный.
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