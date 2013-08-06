Проектирование раздела ТХ для мед.учереждения.

Архитектура зданийЗакрыт1 заявка348 просмотров
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Необходимо выполнить раздел ТХ в проекте - Кап.ремонт больницы.

Стадия- рабочий проект.

Основные показатели :

5500 кв.м

из которых 1000 кв.м - эксплуатируемый подвал.

4 этажа

Число койко-мест - 163

Режим работы – круглосуточный.

10 лет назад
braider
54 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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