Раздел "ЭП" многоэтажного жилого здания

Архитектура зданийЗавершен8 заявок257 просмотров
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Нужны все составляющие: планировочные решения, планы, фасады, разрезы ... 3D визуализация хорошего уровня

Здание 7 этажей 50х30 в осях.

Остальное вышлю исполнителю.

7 лет назад
Aristot
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Fixonu4
Сергей 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$1
5 дней
Все отлично. Еще раз спасибо за работу! Хороший специалист, РЕКОМЕНДУЮ!
Доступно объяснил что конкретно нужно. Критикуя, предлагает как решить проблему. Хороший заказчик, Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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